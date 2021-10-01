التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 1 2021 - 14:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
إعلام العدو يعتبر أن إسقاط الطائرة المسيرة التابعة لجيش الاحتلال سالمة جنوب لبنان هو إنجاز تقني واستخباراتي لحزب الله
النائب حسن فضل الله يتقدم بإخبار إلى القضاء للتدقيق في حسابات شركات الاستيراد واستعادة أموال الدعم المنهوبة
الشيخ علي الخطيب: نتابع حركة الحكومة الجديدة ونشدد على ضرورة إيلاء الوضع الاجتماعي والمعيشي الأولوية القصوى
حزب الله يتقدم بأحر التعازي من العائلة الكريمة لسماحة الإمام الصدر بمناسبة رحيل السيدة الجليلة أم صدري زوجة الإمام
حزب الله: نشارك سيدنا الإمام الصدر وعائلته وجميع محبي هذا القائد الكبير حزنهم وألمهم ونسلم معهم لمشيئة الله تعالى
حزب الله: نسأل الله أن يتفضل على الفقيدة بالرحمة وعلو الدرجات ويمن على العائلة الكريمة بالصبر وهم أهل الصبر والكرامة
الخارجية الإيرانية تستنكر استقبال نظام آل خليفة لوزير خارجية كيان العدو: هذا الإجراء ضد إرادة الشعب البحريني النبيل الحر
الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات بالرصاص المطاطي في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن بنابلس
قوات العدو تقمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
رئيس وزراء العدو يلغي زيارته إلى مدينة أم الفحم في أراضي عام 48 بعد دعوة اللجنة الشعبية في المدينة إلى التظاهر ضده
التلفزيون السوري: التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على قرية جورين في منطقة الغاب بريف حماه الشمالي الغربي
انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" للقوة البرية في الجيش الإيراني في شمال غرب البلاد
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بمجرد أن تحلل الحكومة الجولات التفاوضية الـ6 السابقة لن نضيع دقيقة للعودة إلى فيينا
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس جو بايدن مستعدّ للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 ورفع العقوبات عن إيران
الكونغرس الأميركي يقر ميزانية مؤقتة تجنب البلاد شللاً في الإدارات الفدرالية
إرجاء التصويت على خطة الرئيس جو بايدن لتطوير البنية التحتية في الكونغرس بسبب استمرار الخلاف بين الديموقراطيين حولها
تأجيل جولة المفاوضات بين أستراليا والاتحاد الأوروبي لمدة شهر في ظل أزمة الغواصات بين كانبيرا وباريس
أستراليا والهند تعلنان عن أملهما في التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي بحلول أواخر عام 2022
إثيوبيا تطرد 7 مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب تدخلهم في شؤونها الداخلية
الأمم المتحدة تحذر من سوء تغذية غير مسبوق تعاني منه الحوامل والمرضِّعات في إقليم تيغراي الإثيوبي
الجيش النيجيري ينفي استهداف صيادين في غارة جوية شنها على معسكر للمتمردين شمال غرب البلاد
الشرطة الإكوادورية تستعيد السيطرة على سجن جنوب غرب البلاد بعد مواجهات مسلحة بين سجناء أوقعت 118 قتيلاً وعشرات الجرحى
العدل الدولية تعقد جلسات استماع في 18 و19 الجاري للنظر بدعوى التمييز العنصري التي رفعتها أرمينيا وأذربيجان ضد بعضهما
كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخاً مضاداً للطائرات طوّرته مؤخّراً
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية بالاتجاهين
منذ 11 mins
1 October، 2021
الغبيري
المشرفية
التعليقات
ذات صلة
المشرفية بحث مع فرونتسكا في المساعي الدولية لمساعدة لبنان
التحكم المروري:#حركة_المرور كثيفة على الطريق الممتد من #المشرفية باتجاه الرحاب حتى السفارة الكويتية بالاتجاهين
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من #السفارة_الكويتية #الغبيري #المشرفية بالاتجاهين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}