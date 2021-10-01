التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 14:58

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية بالاتجاهين

منذ 11 mins 1 October، 2021
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