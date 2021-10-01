نصري خوري زار الرئيس عون: خط الغاز بين لبنان وسوريا بحاجة لإصلاحات بسيطة ليصبح جاهزا للعمل

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري، حيث جرى البحث في عمل الأمانة العامة، لا سيما السبل الايلة الى تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات كافة، كما تطرق البحث الى نتائج الاجتماعات التي عقدت سابقا وضرورة متابعتها.

وأوضح خوري ان “اللجنة الفنية المشتركة اللبنانية – السورية التي كشفت على خط الغاز بين لبنان وسوريا اعدت تقريرا يشير الى ان الخط بحاجة الى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزا للعمل”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، الذي شدد على “دور الشباب في بناء لبنان الغد”، واعتبر ان “التفاعل الميداني والواقعي بين مختلف مكونات الشباب اللبناني له تأثيره الإيجابي”، ولفت الى انه “ركز في هذا السياق على إعادة العمل بخدمة العلم نظرا لما تحققه من انصهار وطني بامتياز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام