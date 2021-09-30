فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الإحتلال المجرم من أن إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق البريج هو تجاوز لكل الخطوط الحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 18:44

فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الإحتلال المجرم من أن إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق البريج هو تجاوز لكل الخطوط الحمر

منذ 1 ساعة 30 September، 2021
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