ميقاتي يوقّع معايير تطبيق قانون البطاقة التمويلية

وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

وصرح الوزير حجار “ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد أنهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل أخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة”.

أما الوزير سلام فقال: “لقد أخذنا اليوم هذا القرار المهم، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية، وكان أول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات في أسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام في انتظار هذا الامر، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لنصل الى مرحلة التطبيق”.

وردا على سؤال عن تمويل البطاقة التمويلية قال الوزير سلام: “ان الموضوع قيد البحث وهو في عهدة وزارة المال ومصرف لبنان” .

المصدر: موقع المنار