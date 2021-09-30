الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميًا والتحذير من ارتفاع أعدادها مع دخول الشتاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 07:34

الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميًا والتحذير من ارتفاع أعدادها مع دخول الشتاء

منذ 28 mins 30 September، 2021
Corona China Third War
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة العالمية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا مستمرة في الانحسار، منذ الأسبوع الماضي.
وأوضحت المنظمة في تقييمها الدوري أنه “تم تسجيل حوالي 3.3 مليون إصابة جديدة، وحوالي 55000 وفاة، ما يمثل انخفاضا بنسبة 10 بالمائة في المؤشرين”.
وأضافت أن “أكبر انخفاض في الإصابات الجديدة رصد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين”.
وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير بالإصابات منتصف سبتمبر بـ4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها إصابات كورونا.
وقالت إن “جميع المناطق سجلت انخفاضا في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلا للأسبوع السابق، وإفريقيا حيث كان هناك ارتفاعا بنحو 5 بالمائة”، في انخفض عدد الوفيات بنحو الربع في آسيا.
وحذرت من “احتمال ارتفاع أعداد الإصابات مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء لقضاء الناس وقت أطول في الأماكن المغلقة”.

المصدر: اسوشيتد برس

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