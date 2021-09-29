اختتام فعاليات اللقاءات العاشورائية التي أجريت خلال 50 يوما بتنظيم من جمعية الإمام المنتظر العالمية

عبر بث مباشر من كربلاء لمؤتمر اليوم الموعود، اختتمت فعاليات اللقاءات العاشورائية التي أجريت خلال 50 يوما بتنظيم من جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسين “عليه السلام” بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

وتضمن مؤتمر اليوم الموعود الفكري العاشورائي المئة وتسعة وثلاثين كلمة رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق من طريق المشاية ومجلس عزاء حسينياً مباشرة من جنب مقام الإمام الحسين عليه السلام ، والختام بدعاء الفرج مع الخطيب الحسيني الحاج محمد رعد.