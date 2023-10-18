رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية : النصر لشعب فلسطين قريب

اكد رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الشيخ حبيب الله بلوق في بيان ان النصر لشعب فلسطين في خط الصمود قريب بعونه تعالى، ودعا جميع الشرفاء في عالمنا العربي والإسلامي و الانساني لرفع راية فلسطين في كل اماكن تواجدهم ومقاطعة كل البضائع التي تعود لتلك الدول الخانعة. وجاء في البيان:

قال تعالى:

{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياءٌ عند ربهم يرزقون}. صدق الله العلي العظيم.

بأسمى عبارات الفخر و الكرامة و الصبر و الصمود تلقى المنتسبون ل جمعية الإمام المنتظر العالمية نبأ استشهاد واصابة اكثر من تسعمائة من المدنيين الفلسطينين أغلبهم من الاطفال والنساء نتيجة استهداف العدو الصهيوني لمستشفى المعمداني ب غزة الجريحة الصامدة ، هذه الجريمة التي تضاف الى سجل الكيان الاحمق والذي لا يتصف بذرة من الانسانية ، ولم ولن يتجرأ على القيام بما اقدم عليه لولا الدعم المطلق من الشيطان الأكبر وأذنابه من الدول الاوربية والعربية .

فاننا في جمعية الإمام المنتظر العالمية ندعو جميع الشرفاء في عالمنا العربي والإسلامي و الانساني لرفع راية فلسطين في كل اماكن تواجدهم وعلى شرفات بيوتهم وتنقلاتهم و سياراتهم ومقاطعة كل البضائع التي تعود لتلك الدول الخانعة والعمل كل من موقعه بما امكن باتجاه ما يؤول اليه مساندة اخوانه في شتى المجالات والميادين ومن دعم للقضية. ونحن في الجمعية نعاهد الإخوة في غزة الكرامة و الصمود على ان نكون معهم حتى تحقيق النصر وهو قريب بعونه تعالى، وهذا وعدٌ إلهي حيث يقول: {ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين}.

النصر لشعب فلسطين في خط الصمود اينما وجدوا، وإنه لقريب بعونه تعالى، والخزي والعار والخذلان لأعداء الله واعداء الإنسانية من الشيطان الاكبر الى تلك الكيانات الاوربية التي تدور في فلكه، والنظام الصهيوأمريكي اللقيط …

إن إدارة جمعية الإمام المنتظر العالمية تسال العلي القدير ان يجعل النصر للإنسانية ، والخزي والعار لاعداء الله اعداء الانسانية. وتساله جَلَّ وعلا أن يتغمد شهداءنا الابرار بواسع رحمته، وان يسكنهم فسيح جنته، وان يُلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.