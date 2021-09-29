“جرذان” بحجم القطط تغزو منازل البريطانيين!

كشفت وحدة مكافحة الآفات في بريطانيا أن جرذاناً عملاقة تغزو المنازل البريطانية، عن طريق أنابيب الصرف الصحي، وصولاً إلى المراحيض.

وحذر أندرو ديلبريدغ، من شركة “إيس بست كونترول”، البريطانيين من أن الجرذان وهي “بحجم القطط” أصبحت أكثر شجاعة بعد إغلاقات كورونا، وفق ما نقلت صحيفة “ذا صن”.

وخلال الوباء، تحولت القوارض إلى المنازل السكنية، بعد أن اضطرت للبحث عن مصادر غذائية أخرى عندما أغلقت المطاعم.

وقال ديلبريدغ لصحيفة “نورويتش إيفنينغ نيوز” المحلية: “لقد اعتادت الجرذان العيش من حولنا، لكنها الآن تصل إلى أماكن لم تكن تحاول الوصول إليها من قبل”.

وبدا أب في حالة غضب وهو يقول إن أطفاله ينتحبون، وخائفون للغاية من الخروج، لأن حديقتهم مليئة بجرذان في حجم القطط.

المصدر: مواقع اخبارية