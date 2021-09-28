العتبة العباسية المقدسة : عدد زوار أربيعينية الإمام الحسين (ع) بلغ 16 مليون زائر

أصدرت الأمانةُ العامّةُ للعتبة العبّاسية المقدّسة بعد ظهر اليوم (20 صفر الخير 1443هـ) الموافق لـ(28 أيلول 2021م)، بياناً رسميّاً أكّدت فيه أنّ أعداد الزائرين المسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ، للمدّة من (7) صفر الخير لغاية منتصف نهار (20) العشرين منه، بلغت (16.327,542) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة واثنين وأربعين زائراً، دخلوا من خمسة مداخل رئيسيّة هي: (بغداد – كربلاء)، (نجف – كربلاء)، (بابل – كربلاء)، (حسينيّة – كربلاء) بمسارَيْن.

وفي ما يلي نصّ البيان:

نرفعُ أحرّ التعازي لإمام زماننا الحجّة بن الحسن(صلوات الله عليه وعلى آبائه)، والمراجع العظام والعالم الإسلاميّ أجمع، لا سيّما عراق الأنبياء والأوصياء والأولياء، بذكرى أربعينيّة الإمام الحسين(عليه السلام)، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كلّ سوء، وأن يُرجِع زائري أبي عبد الله الحسين(عليه السلام) إلى مدنهم وأوطانهم سالمين غانمين بقبول الأعمال والطاعات.

وكعادتها منذ أكثر من 13 قرناً، تشرّفت مدينةُ كربلاء المقدّسة بضيوف وزوّار سيّد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس(عليهما السلام) في الزيارة الأربعينيّة لهذه السنة 1443هـ، وكان لخَدَمَةِ العتبات المقدّسة شرفٌ عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوّعة للزائرين الكرام، وشملت هذه الخدمات العديد من الفعّاليات الطبّية والخدميّة والعزائيّة، ومنها خدمة توثيق أعداد الزائرين بمنظومة العدّ الإلكترونيّ، للقادمين إلى مداخل مدينة كربلاء المقدّسة الرئيسيّة، من قِبل شعبة الاتّصالات في العتبة العبّاسية المقدّسة وللعام السادس على التوالي، والتوثيق التحليليّ الإحصائيّ لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدّسة، من قِبل مركز الكفيل للمعلومات والدّراسات الإحصائيّة.

فبلغ عددُ الزائرين الذين استقبلتهم مدينةُ كربلاء المقدّسة منذ يوم (7 صفر الخير) لغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم (20 صفر الخير)، وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ وعلى خمسة مداخل رئيسيّة هي: (بغداد – كربلاء / نجف – كربلاء / بابل – كربلاء / حسينيّة – كربلاء “بمسارَيْن”) لهذه السنة، نحو (16,327,542) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعةٍ وعشرين ألفاً وخمسمائةٍ واثنين وأربعين زائراً.

وتضمّن البيانُ إحصائيّاتٍ لأعداد الزائرين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ لآخر ستّة أعوامٍ:

1- (16,327,542) ستّة عشر مليوناً وثلاثُمائةٍ وسبعةٌ وعشرون ألفاً وخمسُمائةٍ واثنان وأربعون زائراً للسنة الهجريّة 1443.

2- (14,553,308) أربعة عشر مليوناً وخمسُمائةٍ وثلاثةٌ وخمسون ألفاً وثلاثُمائةٍ وثمانية زائرين للسنة الهجريّة 1442.

3- (15,229,955) خمسة عشر مليوناً ومائتان وتسعةٌ وعشرون ألفاً وتسعُمائةٍ وخمسةٌ وخمسون زائراً للسنة الهجريّة 1441.

4- (15,322,949) خمسة عشر مليوناً وثلاثُمائةٍ واثنان وعشرون ألفاً وتسعُمائةٍ وتسعةٌ وأربعون زائراً للسنة الهجريّة 1440.

5- (13,874,818) ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائةٍ وأربعةٌ وسبعون ألفاً وثمانمائةٍ وثمانية عشر زائراً للسنة الهجريّة 1439.

6- (11,210,367) أحد عشر مليوناً ومائتان وعشرةُ آلافٍ وثلاثُمائةٍ وسبعةٌ وستّون زائراً للسنة الهجريّة 1438.

المصدر: العتبة العباسية