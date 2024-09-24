العتبة العباسية المقدسة تبدأ بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان

باشرت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة إجراءاتها لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب اللبناني، وذلك في ظل العدوان الصهيوني على لبنان.

وفي بيان رسمي، أكدت العتبة أنها تتضامن مع الشعب اللبناني وتواسيهم في معاناتهم الأليمة، استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.

ودعت المرجعية الدينية في العراق المؤمنين إلى المساهمة في تخفيف معاناة الشعب اللبناني الشقيق وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

وأوضحت العتبة أنها تعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية لتسهيل إجراءات إرسال المساعدات بأسرع وقت ممكن.

وأصدر مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه)، أمس الاثنين بيانًا حول العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، عبّر من خلاله عن تضامنه مع اللبنانيين ومواساته لهم في معاناتهم الكبيرة، وطالب ببذل كل جهدٍ ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة.

ودعا البيان المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

المصدر: مواقع