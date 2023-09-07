شركاء النصر، شاركونا رأيكم

بنجاح وتنظيم عال، مرّت الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة. الزيارة شهدت حضوراً مليونياً فاق السنوات السابقة، إذ أعلنت العتبة العباسية أن العدد الكلي لزوار الأربعين بلغ اثنين وعشرين مليوناً وتسعة عشر ألفاً، بزيادة مليون زائر تقريباً عن العام المنصرم حيث بلغت وقتها واحد وعشرين مليوناً ومئة وثمانية وتسعين ألفاً.

في السياق، أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، انتهاء الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وذكرت الوزارة في بيان أن “القطعات عادت الى وضعها الطبيعي بعد انتهاء حالة الإنذار (ج)”. وأكد الشمري، في وقت سابق، أنه لم يحصل أي خرق أمني طيلة أيام زيارة الأربعين، مبيناً أن “الخطة تم الإعداد لها مبكراً وسبقتها تنفيذ عمليات استباقية استخبارية مركزة في المحافظات القريبة من محافظة كربلاء المقدسة، وكذلك المحافظات التي تشهد مرور الزائرين إلى كربلاء”.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس “التزام الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية بتيسير كل الخدمات طيلة فترة الزيارة الأربعينية”. وقال السوداني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الخاص بالزيارة الاربعينية

“نثمن الدور الكبير الذي بذلته الدولة ومؤسساتها في زيارة الأربعين، كذلك دور اللجنة العليا للزيارة الأربعينية واللجنة الدائمة لإدارة الزيارات المليونية، ونقدم الشكر إلى مجلس الوزراء وبالخصوص إلى وزراء الكهرباء الصحة ووكلاء وزارات النفط والنقل والتجارة الذين تواجدوا نيابة عن الوزراء ولكل المحافظين، والأجهزة الأمنية التي قدمت خدمة متواصلة لم تقتصر على الجانب الأمني فقط”.

وتابع السوداني “الأجهزة الأمنية رصدت كل صغيرة وكبيرة بالشكل الذي يوفر الأمن الذي يتربص به الأعداء، ونتابع أدق التفاصيل ولم نهمل أي معلومة”، مشيرا الى “هيأة الحشد الشعبي ولأول مرة تقدم خطة متكاملة بدءاً من المنافذ وصولاً إلى مدينة كربلاء المقدسة”.

وأردف “نحن بصدد دراسة مقترح إضافة مهمة إدارة الزيارات إلى مهام هيئة الحج، ونتقدم باسمى آيات الشكر الامتنان إلى إدارة العتبات المقدسة التي بذلت جهود استثنائية”، مبيناً أن “تنظيم المواكب الحسينية هي انعكاس لحالة الشعب وأخلاقياته بالكرم والضيافة”، مشيداً “بالجهد الشعبي المتمثل بأصحاب المواكب وخدمة الزائرين”.

كما بيّن السوداني أن “هذه الزيارة هي الأولى التي تشترك فيها موارد من كل المحافظات بضمنها إقليم كردستان، وأعداد الزائرين المشاركين في الزيارة الأربعينية لهذا العام غير مسبوقة”، مشيراً الى “الانسيابية وتوزيع المهام مقدمة لنجاح خطة الزيارة الأربعينية”، لافتاَ إلى “انجاز مشروع طريق بغداد باتجاه جرف النصر خلال شهرين”.

وقال السوداني “أصدرنا 8 إجراءات لتذليل المعوقات وتقديم الخدمة لزائري الأربعينية، وخطة الزيارة الأربعينية مستمرة ومشروع سكة كربلاء- النجف سينفذ قريباً، كما حددنا مشاريع لتنفيذها استعداداً للزيارة الأربعينية المقبلة”.

وفي سياق العمل الدؤوب والتنظيم العالي الذي حققته العتبات والذي كان عاملاً أساسياً في نجاح الأربعينية، ذكرت العتبة العباسية أنها “وضعت خطة شاملة لأقسامها ومجمعاتها الخدمية كافة”، موضحة أنها قدمت هذه الخدمات لأكثر من خمس ملايين حالة منذ دخول الخطة الطبية حيز التنفيذ.

في ما يتعلق بموضوع اطعام الزائرين، وزعت العتبة قرابة مليونين وخمسمئة ألف وجبة طعام عبر ثمانية منافذ، موفرة 46 مليون كأس ماء (العتبة العباسية منفردة) للزائرين.

هذا واستقطبت العتبة تسعة عشر ألف متطوع لمساندة خطتها الخاصة بزيارة الأربعين.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية، تقديم خدمات طبية لأكثر من مليون مراجع خلال زيارة الأربعين، مبينة أن الخطة أشترك بتنفيذها (2300) مختص بين متطوعين عراقيين وعرب وأجانب، ومنتسبين. وقال رئيس الهيئة الدكتور حيدر حمزة العابدي إن “الخطة الطبية لزيارة الاربعين بدأت من الخامس من شهر صفر واستمرت الى ظهيرة العشرين منه”.

وأوضح أن “الهيئة نشرت ضمن خطة الاربعين (19) مفرزة ومركز طوارئ ومستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الميداني، داخل وخراج الحرم الحسيني الشريف، ووفرنا عيادتين طبيتين متنقلتين، و(25) سيارة اسعاف”، مبينا أن “الخطة شارك فيها (2300) مختص، بينهم (1100) من منتسبي هيئة الصحة، و(1200) من المتطوعين العراقيين والعرب والاجانب”.

وأضاف “استقبلنا (1.081.346) مراجعا، فيما بلغت عدد الفحوصات (36569) فحصا، بينها (4721) فحصا اشعاعيا، و(643) فحص سونار، و(31205) فحصا مختبريا”.

وتابع أن “عدد المرضى الذين احتاجوا نقلهم الى المستشفيات بلغ (3501) مريض، وكان لمنتسبي الفرق الجوالة البالغ عددهم (800) منتسب دور واضح في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للزائرين في المواكب والفنادق وعمال الخدمة من كربلاء والمحافظات والمواقع الامنية”. وبين أن “مستشفيات الهيئة اجرت (248) عملية جراحية تحت التخدير العام”.

2286 صحفياً غطوا الأربعينية

إلى ذلك، أعلن رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد أن التغطية الإعلامية للزيارة الأربعينية هذا العام كانت الأكبر، حيث شارك فيها أكثر من ألفي صحفي عراقي وأجنبي.

وقال المؤيد، في بيان أنه “في الوقت الذي يشكر دولة رئيس الوزراء والعتبتين الحسينة والعباسية والحكومة المحلية وجميع الأجهزة الساندة التي سهلت مشاركة أكثر من 2286 صحفياً في التغطية الإعلامية للأربعينية بينهم ما لا يقل عن 938 صحفياً أجنبياً ينتمون لأكثر من 44 دولة، وقرابة الـ 1300 صحفي عراقي في مدينة كربلاء لوحدها”.

ولفت إلى أن “هذا الارتفاع في التغطية الإعلامية كان مدفوعاً بالاهتمام الحكومي والتسهيلات الاستثنائية التي قدمتها الهيئة فضلاً عن التطور الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات والتي ضمت تقنيات جديدة تستخدم للمرة الأولى في الزيارة الأربعينية”.

وأشار المؤيد، إلى أن “الزيارة في مدينة كربلاء المقدسة تم توثيقها عبر 1486 كاميرا صحفية، ونقلها على الهواء ما لا يقل عن 72 عجلة بث مباشر وأكثر من 20 جهاز بث عبر الإنترنت LiveU حيث تم بث قرابة الـ 77157 ألف دقيقة بينها أكثر من 14 ألف دقيقة بث مباشر”.

وأكد أن “92 فضائية غطت أحداث الزيارة بينها ما لا يقل عن 21 قناة أجنبية، و57 إذاعة وعشرات الوكالات الإخبارية، بالإضافة إلى 26 مركز إعلامي و10 استوديوهات، كما رصدت الهيأة الأداء الإعلامي اليومي لأكثر من 26 فضائية والذي شمل نشراتها الإخبارية وتقاريرها وبرامجها وتغطياتها المباشرة”.

من جهة ثانية، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم عن المؤشرات الاحصائية للاتصالات خلال الزيارة الأربعينية، مؤكدة اجراء ١٦٠ مليون مكالمة في كربلاء المقدسة.

المصدر: موقع العتبة العباسية+موقع المنار