بإشراف الجيش السوري.. عملية تسوية أوضاع المطلوبين مستمرة في ريف درعا الغربي

انضم عشرات المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من مختلف قرى حوض اليرموك إلى عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح الى الجيش السوري ضمن المركز الذي افتتحته الجهات المختصة في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي وذلك تنفيذا للاتفاق الذي طرحته الدولة.

وأفادت وكالة “سانا” السورية للانباء “باستمرار عملية تسوية الأوضاع في بلدة الشجرة لليوم الثاني على التوالي حيث توافد العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من مختلف قرى حوض اليرموك إلى مركز التسوية في القرية لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم إلى الجيش”.

ولفتت الوكالة الى أن “من بين الأسلحة التي تم تسليمها للجيش بنادق روسية آلية ورشاشات (بي كي سي) و(ار بي جي) عيار (7 و29 مم) وقاذف عيار (122مم) وقذائف (ار بي جي)”.

وبالسياق، عبّر أهالي حوض اليرموك عن ارتياحهم لاتفاق التسوية ودخول الجيش السوري لمنطقتهم لإرساء الأمن والاستقرار فيها.

المصدر: سانا