وزير الطاقة بعد لقائه الرئيس بري: نضع كل جهدنا لتأمين زيادة التغذية لشبكة كهرباء لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الطاقة والمياه وليد فياض حيث تم عرض للاوضاع العامة وأوضاع قطاع الكهرباء والطاقة.

بعد اللقاء، قال الوزير فياض “اليوم أحببت أن أقوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي الاسبوع الماضي، فوجدت من الضروري جدا أن أشكر دولة الرئيس على الثقة التي منحها مجلس النواب للحكومة وطبعا الزيارة أيضا لوضع دولته في أجواء المشاكل التي يعاني منها قطاع الطاقة بشكل عام والضرورات التي نواجهها اليوم. وتم الإتفاق على ضرورة العمل الدؤوب من أجل تأمين زيادة التغذية لشبكة كهرباء لبنان وسنحاول أن نضع كل جهدنا في هذا الإتجاه وسيكون لنا لقاءات أخرى مع دولة الرئيس ومع اللجان النيابية لمتابعة الملفات المهمة في قطاع الطاقة”.

واستقبل بري على التوالي: رئيس جمعية المصارف سليم صفير، وزير الداخلية السابق العميد محمد فهمي، فالنائب البير منصور وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.

على صعيد آخر، أجرى الرئيس بري إتصالا هاتفيا بالأب ميلاد الجاويش هنأه بإنتخابه مطرانا على كندا للروم الملكيين الكاثوليك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام