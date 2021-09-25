الشيخ قاسم: الاولوية لفك الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 00:22

الشيخ قاسم: الاولوية لفك الحصار

منذ 1 ساعة 24 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

المصدر: قناة المنار

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