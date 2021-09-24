محادثات بين عبداللهيان وغوتيريش حول الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية

وفي اللقاء الذي جرى الخميس على هامش اجتماع الدورة الـ 76 للجمعية العامة للامم المتحدة، اشار غوتيريش الى “المواقف المبدئية للامم المتحدة في رفض خروج اميركا من الاتفاق النووي”، مؤكدا دعم المنظمة الدائم للاتفاق.

ونوه امين عام الامم المتحدة الى ان المشاورات والتعاون بين المنظمة وايران حول القضايا الاقليمية مثل اليمن كانت جارية على الدوام، قائلاً إن “الأمم المتحدة ترحب بتعاون أوسع مع الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

ووصف غوتيريش موقف ايران حول افغانستان بالـ “مبدئي”، قائلاً “اننا نعتقد أنه يجب تشكيل حكومة شاملة في افغانستان تضم جميع الفئات والمجموعات”.