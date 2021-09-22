رئيس البرازيل يعلن أمام الأمم المتحدة رفضه شهادة لقاح كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن حكومته تعارض الشهادة الصحية لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد كورونا.

وقال بولسونارو الذي كثيرا ما انتقد على خلفية إدارته للجائحة في البرازيل حيث أودى الوباء بأكثر من 590 ألف شخص: “ندعم جهود التلقيح”، مضيفا في كلمته بنيويورك “لكن إدارتي لم تدعم لقاحا أو شهادة صحية أو أي التزام آخر مرتبط باللقاح”.

ولفت إلى إنه سيكون “آخر برازيلي” يتلقى اللقاح، لكنه أكد أمام الوفود أن برنامج التطعيم في البرازيل يتقدم بوتيرة سريعة.

وأوضح بأن حكومته وزعت أكثر من 260 مليون جرعة فيما تلقى أكثر من 140 مليون برازيلي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية