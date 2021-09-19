سفير ايراني: 72 مليون جرعة لقاح صيني تصل ايران في غضون شهر ونصف

اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بكين محمد كشاورز زادة بانه ستصل البلاد 12 مليون جرعة من اللقاح الصيني للفئة العمرية حتى 17 عاما خلال اسبوعين و 60 ملون جرعة في غضون شهر ونصف.

وقال كشاورز زادة في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية انه ستصل الى البلاد في غضون الاسبوعين القادمين 12 مليون جرعة من اللقاح الصيني المخصص للاعمار حتى 17 عاما من اجل تلقيح التلامذة وافتتاح المدارس.

واضاف: انه ستصل ايضا في غضون شهر ونصف نحو 60 مليون جرعة اخرى الى البلاد من الصين.

واشار مساعد الخارجية ومدير عام شؤون اسيا واوقيانيا في الخارجية الايرانية رضا زبيب الى تسارع وتيرة استيراد مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومنها سينوفارم واسترازينيكا وسبوتنيك وسوبرانا واوضح بان استيراد سائر انواع اللقاحات مدرج في جدول الاعمال واضاف: ان توفير اللقاح المناسب للاعمار من 12 الى 18 عاما والسيدات الحوامل ياتي في الاولوية.

المصدر: وكالة انباء فارس