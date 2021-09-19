لجنة الانتخابات المركزية الروسية: لم نرصد أي انتهاكات مؤثرة على نتائج التصويت

أعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، نيكولاي بولايف، اليوم السبت، أن اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات في روسيا كان هادئا، مع عدم رصد أي انتهاكات من شأنها التأثير على نتائج التصويت.

وقال بولايف لسبوتنيك ردا على سؤال حول نتائج التصويت لليوم الثاني من الانتخابات: “أقيّم ]اليوم[ على أنه هادئ. لا توجد أي انتهاكات من شأنها التأثير على نتائج التصويت”.

وأوضح بولايف أنه وفقا لمعلومات لجنة الانتخابات المركزية، فإن نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت لليوم الثاني من الانتخابات حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو بلغت 31.51%، دون احتساب التصويت الإلكتروني الذي يتم عن بُعد. وأشار المسؤول الروسي إلى أن نسبة المشاركة في جميع أنحاء روسيا عن طريق التصويت الإلكتروني قد بلغت نحو 80%.

هذا ويجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية. ووفقًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يمكن للناخبين التصويت عن بعد في موسكو، وكذلك في ست مناطق أخرى، وهي مناطق كورسك ونيجني نوفغورود وياروسلافل ومورمانسك وروستوف وسيفاستوبول.

المصدر: سبوتنيك