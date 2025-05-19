“جبهة العمل”: لنبذ الفتن والوقوف بمواجهة مؤامرات العدو الصهيوني

رأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين أن “العدو اليهودي الصهيوني المجرم الحاقد الغادر يعمل ليل نهار على إيقاظ وإشعال نار الفتن الداخلية في بلادنا ومنطقتنا ومجتمعاتنا”، وتابع “كذلك، يعمل يائسا على تأليب الناس على المقاومة الفلسطينية وفصائلها البطلة المقاوِمة في قطاع غزة العزة، وخصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.

ودعت الجبهة “الجميع إلى نبذ الفتن الداخلية ومحاربتها والوقوف سد منيع وصخرة صلبة في مواجهة مؤامرات العدو اليهودي الصهيوني الشيطانيّة”، وأعلنت “وقوفها إلى جانب حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية البطلة ودعمها والشد على أياديها”، مؤكدة أنها “تناصرها وتتعاطف معهم وتقف إلى جانبها حتى يمنّ الله عليها بالنصر والفوز والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام