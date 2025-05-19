“جبهة العمل”: لنبذ الفتن والوقوف بمواجهة مؤامرات العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2025 - 21:48

“جبهة العمل”: لنبذ الفتن والوقوف بمواجهة مؤامرات العدو الصهيوني

منذ 32 mins 19 May، 2025
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

رأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين أن “العدو اليهودي الصهيوني المجرم الحاقد الغادر يعمل ليل نهار على إيقاظ وإشعال نار الفتن الداخلية في بلادنا ومنطقتنا ومجتمعاتنا”، وتابع “كذلك، يعمل يائسا على تأليب الناس على المقاومة الفلسطينية وفصائلها البطلة المقاوِمة في قطاع غزة العزة، وخصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.

ودعت الجبهة “الجميع إلى نبذ الفتن الداخلية ومحاربتها والوقوف سد منيع وصخرة صلبة في مواجهة مؤامرات العدو اليهودي الصهيوني الشيطانيّة”، وأعلنت “وقوفها إلى جانب حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية البطلة ودعمها والشد على أياديها”، مؤكدة أنها “تناصرها وتتعاطف معهم وتقف إلى جانبها حتى يمنّ الله عليها بالنصر والفوز والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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