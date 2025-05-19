الرئيس عون زار الجامعة العربية: لبناء عالم عربي متماسك يتقدم بثقة نحو غد أكثر إشراقا

زار رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الاثنين مقر “جامعة الدول العربية” في العاصمة المصرية القاهرة والتقى أمينها العام أحمد أبو الغيط، ثم عقد اجتماعا موسعا، حضره عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق.

وبالسياق، هنأ أبو غيط “عون بانتخابه”، ونوه “بالنجاح الذي حققه منذ بداية ولايته على صعيد الاصلاحات والانجازات”، واشار الى أن “هذه النجاحات تركت انطباعات جيدة لدى الدول العربية التي ابدت اهتماما جديا بلبنان ورغبة في مساعدته”، لافتا إلى “أبرز القرارات التي صدرت عن القمة العربية الاخيرة، لا سيما انشاء صندوق التعافي، ومبادرة رئيس الوزراء العراقي التي دعت الى تخصيص عشرين مليون دولار لكل من لبنان وفلسطين”.

بدوره، عرض عون للامين العام الوضع في لبنان والمنطقة، وتم التطرق خلال اللقاء الى “أبرز التطورات في المنطقة ولبنان”، ونوه “بالدور الذي يقوم به الامين العام لتفعيل عمل الجامعة العربية وتعزيز التضامن بين دولها”، وشكر “لأبو الغيط الدعم الذي قدمه إلى لبنان خلال الأزمات المتتالية التي مر فيها”.

وفي ختام الزيارة، جال رئيس الجمهورية، برفقة الامين العام والوزير رجي والوفد المرافق، في القاعة الكبرى للجامعة العربية وعدد من المكاتب والقاعات، والتقطت الصورة التذكارية التي ضمت الرئيس عون والامين العام وكبار المسؤولين في الجامعة العربية.

واعتبر عون ان “جامعة الدول العربية تبقى المنبر الأسمى لتجديد العهد على المضي قدما، مستلهمين من تاريخها العريق قوة لمواجهة التحديات ولبناء عالم عربي متماسك يتقدم بثقة نحو غد أكثر إشراقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام