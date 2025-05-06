الرئيس عون: المشكلة الأساسية في لبنان تكمن بعدم تطبيق القانون والدستور

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ان “المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون والدستور”.

وقال عون في حديث له الثلاثاء “إذا كان الدستور يشوبه خطأ فلنطبقه بداية ثم نسعى الى تعديله وتطويره”، واكد ان “لا شيء مقدسا او لا يمس الا الكتب السماوية، اما ما يعده الانسان فهو قابل للتطوير في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية العليا”.

وأضاف عون “مهما اعددنا من قوانين ودساتير، ما لم يتمتع الانسان بالاخلاق وما لم يتم اعلاء المصلحة الوطنية يبقى كل ذلك من دون فائدة””، وسأل “لماذا لا يتم فتح المجالات امام اللبنانيين المبدعين في الخارج ليبدعوا في وطنهم الام؟ وهل الأهم ان يبقى العامل والغطاء الطائفي والمذهبي هو السائد؟”.

وشدد عون على “أهمية إعلاء الخطاب الوطني والرؤية الوطنية الاقتصادية لمصلحة البلد على حساب الخطابات المذهبية والفئوية”، وتابع “قادرون ولدينا فرص كثيرة لبناء دولة شرط توفر النية الصادقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام