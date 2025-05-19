باسيل: بيروت أثبتت أنها ضنينة على الوحدة

لفت رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين حول الانتخابات البلدية والاختيارية الى ان “التيار اختار مرشحيه في بيروت بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة وهذا بأهمية الحفاظ على العيش المشترك”.

وأضاف باسيل “أثبتت بيروت أنها ضنينة على الوحدة وأهلها اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة”، وأكد ان “تعاطينا مع الاستحقاق البلدي جاء من منطلق دعمنا لخيار العائلات”.

وعن انتخابات البقاع وبعلبك الهرمل، أشار باسيل الى ان “التيار أثبت وجوده في البقاع من الهرمل إلى بعلبك وقضاء زحلة وراشيا”، وتابع “في راشيا لا زلنا الاقوى عند المسيحيين، وفي البقاع الغربي كنا وراء التفاهمات وفي قرى قضاء زحلة نتمتع بوجود وازن”، واضاف “نحن خسرنا في القاع بسبب الإنقسامات وفي مقابل القاع ربحنا في رأس بعلبك وجديدة الفاكهة بما يمثلان من وزن انتخابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام