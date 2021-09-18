نيويورك تايمز: حزب الله بدا بعد نقله المازوت الإيراني إلى لبنان أنه المنقذ الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 12:22

نيويورك تايمز: حزب الله بدا بعد نقله المازوت الإيراني إلى لبنان أنه المنقذ الوطني

منذ 16 mins 18 September، 2021
صهاريج المازوت الإيرانية
لبنان

صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قالت إنّ حزب الله بدا أمس بعد نقله أكثر من مليون غالون من المازوت الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، أنه المنقذ الوطني، وتدخَّلَ حيث فشلت الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون، إثر تعرض لبنان لواحد من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

وأشارت الصحيفة الى أن السفارة الأميركية في بيروت رفضت التعليق على طلب مراسلي الصحيفة بشأن وصول المازوت الايراني. ورأت أن معاناة اللبنانيين العميقة جعلت من غير المحتمل أن تعاقب الولايات المتحدة أي شخص بسبب قبوله الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات.

المصدر: قناة المنار

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