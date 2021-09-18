بيسكوف: بوتين أدلى بصوته في انتخابات الدوما باستخدام هاتف أحد مساعديه

كشف الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شارك في التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان، باستخدام هاتف أحد مساعديه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال حديث لإذاعة “هنا موسكو” مساء الجمعة: “تم استخدام هاتف لأحد المساعدين للإدلاء بالتصويت”.

وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد لدى بوتين أي أجهزة إلكترونية، مؤكدا في الوقت نفسه أن وسائل الاتصال لديه موجودة مع مساعديه.

وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها بوتين في إطار أي انتخابات بطريقة إلكترونية بدل الحضور إلى مركز اقتراع.

المصدر: روسيا اليوم