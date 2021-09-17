أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-09-2021

البناء

• استغربت مصادر سياسية كلام رئيس التيار الوطني الحر وتناوله لرئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط بلغة الاستفزاز من خارج سياق المناخ التوافقي المطلوب لدعم المسار الحكومي، وتساءلت هل هي زلة لسان أم سياق مستمرّ، محذرة من تفكك الائتلاف الحكومي؟

• قال مصدر دبلوماسي فرنسي انّ الإعلان عن تحالف أميركي بريطاني استرالي عسكري بحري وتضمينه صفقة غواصات نووية بديلة للغواصات الفرنسية هو إعلان نعي لحلف الناتو، وتكريس للطلاق مع أوروبا التاريخية التي لا تنتمي إليها بريطانيا.

النهار

• عُلم أن مرجعاً حكومياً سيبدأ خلال الأيام المقبلة ورشة تنظيمية واسعة في تياره استعداداً لإطلاق المعركة الإنتخابية في ظل حديث عن متغيرات كثيرة سيشهدها التيار على مستوى القيادات والأسماء الجديدة المرشحة للإنتخابات.

• يسود الاستقرار على خط العلاقة بين زعيم سياسي وحزبه وتكتله النيابي مع مرجع رئاسي بارز وتياره.

اللواء

• يسود الوجوم والقلق في محلات الصيرفة، لا سيما الفئة الأولى المرخصة، على خلفية التهاوي الحاصل في سعر صرف الدولار..

• طُلب إلى المعنيين في جهة سياسية مؤثرة، تجاهل محاولات نائب بارز جرّها إلى سجالات تعوّم تراجعه الشعبي والسياسي!

• يرفض فريق الأزمة في الأليزيه مجاراة نواب من كتل اليسار تسعى إلى جعل العقوبات، سيفاً قائماً فوق رؤوس الطبقة السياسية، على الرغم من تأليف الحكومة.

الجمهورية

• سمع زوار ديبلوماسي عربي ما مفاده، أن علاقات لبنان مع الاسرة العربية لا يمكن أن تستقيم طالما أن هناك لبنانيين لا يريدون الخير للبنان والعرب.

• قال مسؤول دولي إن قطاعاً حيوياً هو أصل الانهيار وهو البند الاول في الاصالحات المطلوبة، واستمرار الخلاف حوله لن يفتح أبواب صندوق النقد ولا المساعدات الدولية.

• نقل عن مرجعية دينية قولها،إن الطريقة الإستنسابية التي يقارب فيها ملف حساس مرفوضة وسياسة الإلنتقام الكيدي، ستجران البلد الى ما لا تحمد عقباه.

المصدر: صحف