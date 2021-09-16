بالفيديو.. قافلة صهاريج كسر الحصار الامريكي تعبر بلدة العين البقاعية في طريقها نحو مدينة بعلبك

دخلت قافلة صهاريج كسر الحصار الامريكي إلى بلدة العين البقاعية وهي في طريقها نحو مدينة بعلبك.

ودخلت القافلة الايرانية فجرا الاراضي اللبنانية، قادمة من سوريا، بعد أن حملت المادة الحيوية من الباخرة الإيرانية الراسية في ميناء بانياس.

وتضم القافلة الأولى 20 صهريجا تحتوي على مليون ليتر من مادة المازوت.

ويُنقل المازوت إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر الصهاريج إلى خزانات ومستودعات تابعة لشركة الأمانة للمحروقات. ليتم بعد ذلك نقل المازوت وتوزيعه على المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على المازوت، والتي عليها التواصل مع الشركة والتقدم بطلب الحصول على حصة تكفي حاجتها الاستهلاكية.

المصدر: موقع المنار