زلزال يضرب شمال شرق ايران

أعلن مساعد شؤون الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر في محافظة خراسان رضوي أن الزلزال الذي ضرب شمال المحافظة بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر، قد ادى الى تدمير 4 منازل وإحداث تصدعات في 343 منزلاً آخر.

وقال غلام رضا صيادي أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب في الساعة الثامنة و 32 دقيقة من صباح الاثنين بالتوقیت المحلي على بعد 30 كم من مدينة قوجان و 35 كم من مدينة جابشلو (بمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق ايران).

واضاف أنه “فضلاً عن المناطق المذكورة وقعت اضرار في 59 قرية من ضمنها ديزاديز وددانلو وجعفر آباد شرقي وداودلي وقرة جقة التابعة لمدينة قوجان”. وقال صيادي إنه وفقاً للتقارير الواردة فقد ادّى الزلزال الى تدمير 4 وحدات سكنية وإحداث تصدعات في 343 منزلاً آخر. واوضح أن 10 فرق اغاثة وانقاذ تعمل في الوقت الحاضر على تقديم المساعدات اللازمة لمنكوبي الزلزال.

المصدر: فارس