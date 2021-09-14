الطاقة الدولية: إعصار “إيدا” سبب خسائر بنحو 30 مليون برميل

تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يكون تأثير إعصار “إيدا”على إنتاج النفط الأسوء منذ إعصار “كاترينا” ويمكنه أن يتسبب في خسائر بنحو 30 مليون برميل.

وقالت الوكالة في بيان لها “بناء على حساباتنا، يمكن أن يؤدي إيقاف الإنتاج المطول إلى خسائر إجمالية في إنتاج النفط تصل إلى 30 مليون برميل. “إيدا” هي أسوأ عاصفة تضرب ساحل الخليج منذ إعصاري كاترينا وريتا في عام 2005″.

وتسبب إعصار “إيدا” في التوقف عن إنتاج 1.7 مليون برميل يوميا من خليج المكسيك، وأشار القائمون إلى أن تراجع الإنتاج في الخليج في أغسطس يقدر بنحو 270 ألف برميل يوميا وتوقع انخفاضه في سبتمبر 650 ألف برميل يوميا. ووفقا لمكتب الولايات المتحدة للسلامة وحماية البيئة، اعتبارًا من 12 سبتمبر، لا يزال 48.6% من إنتاج النفط و 54.4% من إنتاج الغاز في خليج المكسيك متوقفين.

وجاء في التقرير الى أن سرعة استعادة الإنتاج تعتمد على مدى سرعة إجراء الإصلاحات.

وأظهر الفحص الأولي حدوث أضرار طفيفة في الهياكل البحرية، لكن إيقاف الإنتاج قد يستمر لعدة أسابيع أخرى.

المصدر: سبوتنيك