بلينكين: الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لحماية أوكرانيا من العدوان الروسي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، اينتوني بلينكين، أن الإدارة الأميركية ستفعل كل ما بوسعها لحماية أوكرانيا في حال حدوث عدوان مسلح من طرف روسيا.

وقال بلينكين رداً على سؤال أحد النواب “بالطبع، سوف نتمسك بالتزاماتنا، بما فيها الالتزامات التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير زيلينسكي منذ ما يقارب أسبوعين”.

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية قد ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية. وبدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على شخصيات روسية، بسبب انضمام شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي، وارتفعت وتيرة وحجم العقوبات في أواخر شهر تموز/يوليو 2019، باتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، لتنال القطاع المالي والدفاعي والطاقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك