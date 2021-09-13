وفد ديني فلسطيني من عين الحلوة عرض مع تجمع العلماء حاجات الاهالي في صيدا وجوارها

استقبل تجمع العلماء المسلمين وفدا من طلاب مسجد جعفر بن أبي طالب برئاسة الشيخ محمد أبو النجا، يرافقه مختار عين الحلوة الشيخ أبو الدرداء، وتم البحث، بحسب بيان للتجمع، في “أحوال العمل الإسلامي في منطقة صيدا وجوارها وخصوصا في مخيم عين الحلوة والحاجات الضرورية لدعم الناس في هذه الظروف التي يمر بها لبنان وبات فيها معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر وبالأخص الفلسطينيين في المخيمات وجوارها، وسط انخفاض تقديمات الأونروا وعدم توفر فرص عمل وانقطاع أغلب المواد الضرورية، وفي نفس الوقت تم البحث في كيفية نشر الفكر الإسلامي المحمدي الأصيل في مواجهة التيارات التكفيرية التي ما زالت تحاول العودة إلى الساحة لتخريبها ما يفرض صحوة على مستويات عدة أهمها المستوى الثقافي والفكري”.

وتخلل اللقاء “عرض لموضوع فلسطين وضرورة أن تكون كل الجهود في خدمة هذه القضية المركزية وصولا لتحقيق الغاية الأسمى بتحريرها من البحر إلى النهر، وذلك لن يكون بالدخول في خلافات داخلية بل بتوحيد الجهود وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني الذي يسطر في الداخل أروع البطولات التي كان آخرها عملية “نفق الحرية” التي زلزلت الكيان الغاصب وأعلنت أن بداية زواله باتت قريبة”.

واكد رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان عبد الله للوفد “أهمية عملهم في هذه الفترة وخاصة نشاطهم البارز في مسجد جعفر بن أبي طالب الذي لم ينحصر في تدريس العلم الشرعي وتلقيه في المسجد بل انتقل إلى تقديم خدمات للناس في المحيط عبر تأمين المياه والكهرباء”. كما أكد “استمرار التجمع في دعم مسيرتهم وتقديم ما يمكن توافره من مساعدات للاستمرار في العمل ضمن الإمكانات المتاحة، وتقديم الإرشادات المطلوبة ليكون العمل الدعوي ضمن الضوابط الشرعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام