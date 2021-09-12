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September 12 2021 - 14:08

 الوزير قرداحي من المطار: علينا التعاون حتى نبعث نفحة الأمل

منذ 1 ساعة 12 September، 2021
 الوزير قرداحي من المطار: علينا التعاون حتى نبعث نفحة الأمل
لبنان

توجه وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بكلمة الى “بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة”، قائلاً “فلسيمحوا لنا وليهدأوا قليلاً”.
وتابع قرداحي، الذي عاد قبل ظهر الأحد الى بيروت، قادماً من الامارات العربية المتحدة، “كما قال دولة الرئيس نجيب ميقاتي إننا في طائرة تهبط اضطراريا، وعلينا جميعاً التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل الى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي، وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا الى الجحيم، لأننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده”.

وتوجه قرداحي بالشكر الى كل وسائل الاعلام التي جاءت الى المطار لاستقباله.

المصدر: الوكالة الوطنية

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