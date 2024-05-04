انجراف التربة نتيجة الأمطار الغزيرة في هايتي يودي بحياة 12 شخصا

تسببت الأمطار الغزيرة في شمال هايتي والتي استمرت لعدة أيام في انجراف بالتربة أودى بحياة 12 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة “لو نوفليست” المحلية.

وكتبت الصحيفة نقلا عن السلطات المحلية: “توفي أحد عشر شخصا في لابوري الضاحية الجنوبية لكاب هايتيان، حيث انهار منزل تحت الأمطار الغزيرة التي كانت تتدفق على المدينة لعدة أيام، ودمر المبنى المنهار منزلين آخرين تحته، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا”.

وتوفي شخص آخر نتيجة انهيار أرضي آخر حدث في منطقة قريبة.

وتقوم فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء، فضلا عن المتطوعين المحليين، بإزالة الأنقاض بحثا عن الضحايا.

المصدر: نوفوستي