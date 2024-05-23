غزة | 10 شهداء على الاقل بجريمة للاحتلال جنوب شرق غزة وارتفاع العدد الى 35709 شهداء منذ 7 اكتوبر

استشهد عشرة أشخاص على الأقل بينهم أطفال، وأصيب عشرون آخرون، بقصف قوات الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب محطة دلول، في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وعملت فرق الاسعاف التابعة للهلال الأحمر والدفاع المدني، على نقل المصابين الى المستشفيات، لتلقي العلاج.

وداع أحد الشهداء في مستشفى الأقصى بدير البلح وسط القطاع

ووسط حالة من الحزن الشديد، ودّع الأهالي جثامين الشهداء معظهم من الأطفال، الذين قضوا بالقصف الاسرائيلي، قبل مواراتهم في الثرى.

وقّد الأهالي ان دماء الأطفال لن تذهب هدراً و ستزهز نصراً قريبا على أعداء الدين و الانسانية، ودعوا الى التكاتف بين المسلمين في مواجهة جرائم العدو الاسرائيلي.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته اعتداءاتها اليومية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، ودمار هائل في المباني والممتلكات.

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ووفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصادر عن وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 35709 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات