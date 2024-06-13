صورة من تشييع الشهيد القائد “الحاج أبو طالب” في بيروت

شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية، الشهيد السعيد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب”، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، اثر اغتيال نفذه العدو الإسرائيلي ليل الثلاثاء في بلدة جويا الجنوبية.

ولد الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب”، في بلدة عدشيت في جنوب لبنان بتاريخ 1969/03/20، والتحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ العام 1984.

كان من المجاهدين اللذين شاركوا في الدفاع عن مسلمي البوسنة بين عاميّ 1992 و1994. ومن القادة اللذين شاركوا في العمليّات النوعيّة ابان الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وحتى التحرير عام 2000.

قاد الشهيد المواجهات البطوليّة مع العدو الإسرائيلي على محاور مارون الراس، وبنت جبيل، ومربّع التحرير خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز من العام 2006. و كان من القادة المُلتحقين في التصدّي للتنظيمات الإرهابيّة عند الحدود اللبنانيّة السوريّة دفاعاً عن لبنان.

و خلال معركة طوفان الأقصى، قاد العمليّات العسكريّة ضد مواقع ومنشآت وتموضع العدو الإسرائيلي في الجزء الشرقي من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة وصولاً إلى الجولان السوري المُحتلّ.

وحاز الشهيد على تنويه سماحة الأمين العام لحزب الله عدّة مرّات. اغتالته أيدي الغدر الصهيونيّة مع مجموعة من المجاهدين مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 11 – 06-2024 في بلدة جويّا في جنوب لبنان.

المصدر: أ ف ب