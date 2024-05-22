حزب الله يُشيّع فقيد الجهاد والمجاهدين الجريح الحاج هيثم علي رضا “جواد سعد”

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة فقيد الجهاد والمجاهدين الجريح الحاج هيثم علي رضا بموكبٍ حاشد ومَهيب في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية .

وبعد المراسم التكريمية للجريح عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء للدماء الزاكية .

وبعدها أمّ الشيخ فادي رضا الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش طريقه نحو روضة الشهيدين على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة وشارك في التشييع شخصيات سياسية وفعاليات إجتماعية ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي .

وعند روضة الشهيدين وُري الفقيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

المصدر: اعلام بيروت