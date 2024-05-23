عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 22-05-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 17:15 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:25 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 17:25 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفار جلعادي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.
4- الساعة 19:55 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 20:30 شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على مرابض مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 12:00 استهداف موقع الصدح بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس.
3- الساعة 18:38 استهداف موقع جل العلام بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي