عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 22-05-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 17:15 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

2- الساعة 17:25 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 17:25 استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفار جلعادي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف ‏المدنيين.

4- الساعة 19:55 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- الساعة 20:30 شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.

-القطاع الغربي:

1- الساعة 12:00 استهداف موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة ‌‏16:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‌‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس.

3- الساعة 18:38 استهداف موقع جل ‏العلام بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.

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المصدر: الاعلام الحربي