استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة (7:58) من صباح اليوم التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (8:25) نقطة الجرداح ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للآتي:

1- أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

2- الساعة 07:10 استهداف المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه واصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 08:44 استهداف تحرك لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 12:45 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 13:00 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

6- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا الشعب.

7- استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيترون.

8- شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏موقع الراهب مستهدفًا تجهيزاته وتموضعات الجنود فيه، وأصابها بشكل مباشر وتم تدمير إحدى ‏منظوماته الفنيّة.

9- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة شيحين.

المصدر: الاعلام الحربي