اتصال إسرائيلي بفندق لبناني والموظف لموقع المنار: “روحوا على جهنم” قليلة بحقّهم

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اتصالا هاتفيا أجراه مذيع إسرائيلي بالقناة “12” الصهيونية يتحدث باللغة العربية مع فندق لبناني في بيروت.

ويظهر في الفيديو من داخل استوديو “القناة 12” عدد من المذيعين، حيث أجرى أحدهم اتصالا هاتفيا على الهواء مباشرة بفندق “سيزار” في بيروت، ولم يُعرف توقيت بث الاتصال.

وخلال الاتصال قال المذيع الإسرائيلي للعامل الذي رد على الاتصال “هناك 30 أو 40 أو 50 ألف إسرائيلي يريدون النزوح إلى بيروت بسبب الحرب، فهل هناك مكان للإقامة في الفندق لديكم؟”، كما ان المذيع استخدم عبارات نابية تعبر عن “أخلاق” وفكر الصهاينة أيا كانت وظيفتهم ورتبهم.

وللتأكد، سأل الموظف في الفندق عن بلد الشخص المتصل، حيث قال له المذيع “من دولة إسرائيل”، حينها رد عليه موظف الفندق: “روحوا على جهنم” وأغلق الخط في وجهه.

موقع المنار اتصل بالموظف أيوب صالح الذي قال: ”مثل أي يوم عمل عادي نتلقى العديد من الإتصالات وهذا الاتصال بالتحديد ظننت انه مزحة او ما شاكل لذلك كررت السؤال، وتفاجأت بالجواب الاستفزازي وكانت الكلمة “روحوا على جهنم” قليلة بحق ما يفعله السفاحون والمجرمون بالشعب الفلسطيني المظلوم”.

واكد صالح ان ”أي شخص وطني يرى ما يحصل في فلسطين والجنوب سوف ستكون ردة فعله هكذا وأكثر “.

ويظهر هذا الاتصال الصهيوني مدى الاستفزاز الذي يعتمده الاعلام الاسرائيلي ومن خلفه القيادة الصهيونية في الكيان الغاصب، بحق شعوب المنطقة، فهم يعتدون على قطاع غزة ويرتكبون الفظائع يوميا منذ أكثر من ثمانية أشهر ومع ذلك يعملون على إثارة القضايا المستفزة عبر الايحاء انهم في موقع الضحية.

المصدر: موقع المنار