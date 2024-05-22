بالفيديو | حزب الله يشيع العلامة الشيخ المجاهد علي كوراني (رض)

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة اليوم الأربعاء العلامة الشيخ المجاهد علي كوراني (رض) في مجمع الإمام المجتبى (ع) في منطقة السان تيريز بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وحضر التشييع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ونائبه الشيخ علي دعموش وحشد علمائي وسياسي وشعبي كبير.

وبعد أن أدى ثلّة من المجاهدين القسم أمام جثمان الراحل معاهدين بالمضي على نهج العلم والجهاد والمقاومة، تحدث السيد صفي الدين في كلمة له عن مزايا الفقيد وتاريخه العلمي والثقافي والتبليغي.

وأكّد سماحته أنّ “الشيخ كوراني لم يهدأ أو يتعب أبدًا وكانت حياته مليئة ببذل الجهد والعطاء”، لافتًا إلى أن الشيخ الراحل “أشرف على إخراج الموسوعة الإلكترونية المعروفة “بمكتبة أهل البيت””.

وأشار إلى أن “الشيخ كوراني كان يؤمن بالمقاومة إيمانًا تامًّا ومطلقًا وقدّم ابنه في سبيل ذلك”.

وغيّت الموت الأحد الماضي العـلّامـة المُجاهد الشيخ علي كوراني، بعد حياة مليئة بالعلم والجهاد والتبليغ، عن عمر ناهز 80 عاماً.

وهو الشيخ علي محمد قاسم الكوراني الياطري العاملي المولود في (22 نوفمبر 1944). هاجر لمدينة النجف الأشرف بالعراق في سنة 1958، لإكمال الدراسة الحوزوية. درس بقية المقدمات والسطوح العالية على يد العلماء محمد تقي الفقيه، وعلاء بحر العلوم، ومحمد تقي الإيرواني، والمرجع السيد محمد سعيد الحكيم.

ونعت الحوزة العلمية وآل الراحل الشيخ كوراني، ونعت إلى صاحب العصر والزمان (عج) وإلى سماحة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله الوارف) وإلى الحوزات العلمية ومحافل الفكر الإسلامي الأصيل وإلى الأمة الإسلامية، وفاة سماحة العـلّامـةَ المُجاهدَ آيةَ اللهِ الشيخَ عليّ محمد قاسم كوراني (رض).

وتميز الشيخ الراحل ببحوثه ومحاضراته عن القضية المهدوية وعصر الظهور بأسلوب بسيط وشيق تفرد به. وقد أسس العديد من المراكز الإسلامية العلمية، وكان قد درس على يد كبار مراجع الدين العظام وكان وكيلا للعديد منهم.

المصدر: موقع المنار