خبير يكشف للمنار تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تحطم مروحية السيد رئيسي

كشف الخبير بالشؤون الايرانية د.حسن حيدر في حديث لقناة المنار مساء اليوم عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تحطم مروحية السيد رئيسي.

وقال حيدر انه” بعد انتهاء مراسم افتتاح السد على الحدود توجه الوفد الإيراني وانطلقوا بواسطة 3 مروحيات والطقس كان صافياً كلياً، وعند وصول المروحيات لمنطقة أرسباران تفاجأ السرب بغيوم تحت مستوى المروحيات ومن بعدها اعطى قائد السرب أوامر للطيارين بالارتفاع فوق الغيم ، فظهرت طائرتان ولم تظهر الطائرة الرئاسية”.

ونعت الجمهورية الاسلامية في ايران يوم أمس الإثنين رئيسها الشهيد السيد ابراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها الشهيد حسين امير عبد اللهيان، وممثل الامام السيد علي الخامنئي في محافظة آذربجيان آية الله السيد الشهيد محمد علي آل هاشم، ومحافظ المقاطعة الشهيد مالك رحمتي وعدد اخر من الشهداء في حادثة تحطم طائرتهم المروحية التي كانت تقلهم من محافظة آذربيجان الشرقية شمالي غرب ايران، وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة السيد رئيسي والوفد المرافق من حفلٍ حضره صباح الاحد مع نظيره الاذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

المصدر: قناة المنار