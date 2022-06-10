حملة اعلامية جديدة على قرداحي واعلاميون يتضامنون معه

شنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من الخليج وبعض الإعلام فيه حملة متجددة على الاعلامي الوزير السابق جورج قرداحي، وبالمقابل كانت حملة اعلامية مضادة ومتضامنة معه.

واعتبرت جبهة الاعلام المقاوم ان الحملة المستجدة هي لأنه وزير سيادي بامتياز ولا يصدح الا بكلمة الحق.

وكان قرداحي صرح ضمن مقابلة تلفزيونية ان دول الخليج لم تدعم لبنان في ازماته الاخيرة ولم ترسل حتى صهريج بنزين او مازوت.