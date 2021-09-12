مشعل يتصل بالرؤساء عون وبري وميقاتي مهنئاً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أجرى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل اتصالات هاتفية مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لها النجاح في أعمالها، والخروج من الأزمات التي يمر بها لبنان وشعبه العزيز، بما يحقق له الاستقرار والازدهار.

ودعا مشعل الرؤساء الثلاثة إلى العناية باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وتخفيف معاناتهم، إلى حين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين، مؤكداً أن اللاجئين الفلسطينيين لن يكونوا إلا عوناً وسنداً للبنان الشقيق، ولكل البلاد التي لجأوا إليها.

المصدر: موقع المنار