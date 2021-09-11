غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد خلدة بعد افران شمسين باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 14:16
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دعوات للمشاركة في أوسع مسيرات ومواجهات على كل نقاط الاشتباك والتماس مع الاحتلال في فلسطين المحتلة اليوم ال4 عصراً
سلطات الإحتلال تعلن عن إعتقال أربعة من الأسرى المتحررين الستة من سجن جلبوع بعد خمسة ايام من الاستنفار في كيان العدو
اعلام العدو يقول إن الاسيرين المتحررين (محمود العارضة) و(يعقوب قادري) اعتُقلا جنوب مدينة الناصرة ضمن اراضي ال48
صحيفة هآرتس: تمَّ إعتقال إثنين أخرين هما زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب جبل الطور شمال القدس المحتلة
مواجهات واسعة وعنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عمت مختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة
الجهاد الإسلامي : نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين وأي مساس بحياتهما هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني
الجهاد الإسلامي : ما صنعه أبطال كتيبة الحرية لن يمحوه إعتقال إثنين من مجاهدينا الأبطال
حركة حماس :الفعل المقاوم هو القادر على توحيد شعبنا وهذا ما حدث في المسيرات العفوية التي إنطلقت تضامناً ودعماً للأسرى
أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي: اعتقال الأسرى المحررين لا يقلل من إنجازهم البطولي وخوضهم معركة بأيديهم العارية
حركة فتح الانتفاضة: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الاربعة ونرى أن اعتقالهم لن يمحو آثار فضيحته
حملة اعتقالات ومداهمات صهيونية واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
شبان فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة إسرائيلية ويستولون عليها في قرية النبي صالح غرب رام الله
مراسل المنار في غزة: طائرة حربية صهيونية تغير فجرا على عدد من المواقع التابعة للمقاومة في انحاء متفرقة من القطاع
معاريف: إطلاق نار كثيف على منزل جمال حكروش مسؤول وحدة الشرطة الاسرائيلية الخاصة "سيف" في كفركنا داخل أراضي 48
المتحدث باسم الخارجية الأميركية (نيد برايس) : نحض على موافقة سريعة من البرلمان على الحكومة اللبنانية الجديدة
(نيد برايس): لتتمكن الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان
اشتباكات بين داعش والحشد العشائري في قرية الخطاب في قضاء مخمور بالموصل
الملك المغربي يكلف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (عزيز أخنوش) تشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية
مكتب المرجع السيد السيستاني في لبنان يقيم مجلس فاتحة عن روح أية الله السيد محمد سعيد الحكيم يوم الإثنين 5 صفر
مكتب المرجع السيستاني في لبنان يحدد وقت مجلس الفاتحة من الساعة ال9 صباحا وحتى ال12 ظهرا ومن الساعة ال2 حتى ال6 مساء
القيادي في الجهاد الاسلامي نافذ عزام: العملية البطولية للأسرى ال6 في سجن جلبوع تضع العالم أمام مسؤولياته تجاه الأسرى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
الكرملين يدعو إلى وضع خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا، في الخدمة في "أقرب وقت ممكن"
مسيرات عفوية إنطلقت في مدن الضفة وقطاع غزة نصرة ودعماً للأسرى فور الإعلان عن إعتقال إثنين من الأسرى المحررين
مسيرة حاشدة تجوب شوارع رام الله تنديدا بإعادة إعتقال الأسيرين عارضة وقادري بعد ان إنتزعا حريتهما من سجن جلبوع قبل أيام
مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال في جميع مناطق التماس مع العدو بالضفة الغربية المحتلة
الجهاد الإسلامي : نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين وأي مساس بحياتهما هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني
الجهاد الإسلامي : ما صنعه أبطال كتيبة الحرية لن يمحوه إعتقال إثنين من مجاهدينا الأبطال
الجهاد الإسلامي :الصراع مع العدو مفنوح وطويل وسيبقى تحت تأثير الصدمة وما سيتلوها من صدمات على أيدي المقاومين والأحرار
حركة حماس :الفعل المقاوم هو القادر على توحيد شعبنا وهذا ما حدث في المسيرات العفوية التي إنطلقت تضامناً ودعماً الأسرى
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : إعتقال إثنين أخرين من بين الأسرى الستة قرب جبل الطور شمال البلاد
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : الأسيران الإضافيان هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد خلدة بعد افران شمسين باتجاه بيروت
منذ 60 mins
11 September، 2021
اوتوستراد خلدة
غرفة التحكم المروري
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