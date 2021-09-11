الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال اثنين من الأسرى الذين حرروا انفسهم من سجن جلبوع قبل أيام

اعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم انه تم اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين حرروا انفسهم من سجن جلبوع قبل أيام.

وذكرت الاذاعة أن الاسيران اللذان تم اعتقالهما هما يعقوب قادري ومحمود عارضة.

وزعمت قناة كان العبرية ان “تجول الاسيرين في أحد شوارع الناصرة باحثين عن طعام وحاولوا تغطية وجوههم حتى لا يتم التعرف عليهم، من شاهدهم رفض مساعدتهم وأبلغ الشرطة، بعد دقائق هرعت القوات للمكان وتم اعتقالهم”.

وكان ستة اسرى تمكنوا من تحرير انفسهم قبل عدة ايام من سجن جلبوع في عملية نوعية من خلال حفر نفق من زنزانتهم الى خارج السجن.

المصدر: وكالة معاً