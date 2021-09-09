مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة الخميس بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي على مدخلي مخيم العروب شمال الخليل وبلدة دورا الجنوبي قرب مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين رشقوا دوريات الاحتلال والبرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، حيث اعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين المطلة على مكان المواجهات”.

وتابعت المصادر “أغلقت قوات الاحتلال عدة طرق مؤدية إلى بلدة دورا أثناء المواجهات وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المتظاهرين الغاضبين نصرة للأسرى في سجون الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم