ممثل الامام الخامنئي عزى برحيل العلامة قبلان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 20:30
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يواصل تقبل التعازي برحيل رئيسه العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان يومي الأربعاء والخميس
ممثل الإمام الخامنئي الشيخ محمد حسن أختري بعد تقديم التعازي بالعلامة قبلان: مستعدون للتعاون مع لبنان في أزمته الصعبة
الشيخ أختري زار كلاً من الرئيس نبيه بري والشيخ عبد اللطيف دريان وبحث معهما سبل التعاون وتعزيز الوحدة الإسلامية
ولايتي معزياً بالشيخ قبلان: كان داعما للمقاومة والنضال ضد مؤامرات الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير القدس الشريف
الرئيس بري تلقى برقية تعزية من الملك الأردني برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: قدمتُ كل التسهيلات لولادة الحكومة ومن المهم أن تكون هناك إرادة ورغبة في تشكيلها
الرئيس عون: لا أرغب بالثلث المعطل ولا تزال عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين موجودة ولا يزال الرئيس ميقاتي راغباً بتسميتهما
الرئيس عون وقع مرسوم تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص ليصبح 24 ألف ليرة بدل 8 آلاف
وزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان المجتمعون في عمان يتوافقون على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال من الأردن: نأمل في الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميغاوات من الكهرباء
وزير النفط السوري: لدينا توجيهات رئاسية لمساعدة لبنان على نقل الغاز الطبيعي المصري إلى أراضيه
وزيرة الطاقة الاردنية: نحتاج لإصلاحات فنية للتأكد من جاهزية البنى التحتية لإمداد الغاز المصري إلى لبنان
وزارة الصحة العامة: تسجيل 15 وفاة و1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 15 وفاة و1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
نقابة الاطباء تدعي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا بجرم احتكار الأدوية وحليب الاطفال للاستثمارات والمضاربات
روابط الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص تنفذ إعتصاماً أمام وزارة التربية: لا عودة للتعليم إلا بعد تحسين الظروف المعيشية
وزير التربية طارق المجذوب لـ "يونيوز": مصرون على البدء بالعام الدراسي حضورياً وحريصون على حقوق الأساتذة والمدرسين
الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد: سنخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام خلال الأسبوع القادم ما لم تتوقف الهجمة الشرسة بحقنا
هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة تعلن النفير العام والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية
نادي الأسير الفلسطيني: استنفار للمعتقلين في سجن النقب وإشعال النار في غرف عدة رفضاً لعمليات التنكيل من قبل إدارة السجون
إعلام العدو: مصلحة السجون تستعين بقوات من الجيش لقمع السجناء في سجن النقب واندلاع مواجهات بالمكان
أمين عام الجهاد الإسلامي يتلقى اتصالا من نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتهنئته بعملية "انتزاع الحرية"
النخالة يشدد على وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال وعلى كون عملية "انتزاع الحرية" النوعية شكلت حالة ثورية وضربة قوية
حركة حماس: لا يمكن السكوت عن كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى ولن نترك أسرانا وحدهم في معركتهم
إعلام العدو: مجموعة من قراصنة الانترنت يستولون على معلومات 7 ملايين إسرائيلي ويعرضون معلوماتهم للبيع
وحدات من الجيش السوري تدخل أحياء درعا البلد وتبدأ عملية تثبيت نقاطها وترفع العلم السوري في اطار تنفيذ الاتفاق المعلن
الإمام السيد علي الخامنئي يقيم الخميس مجلس عزاء بالمدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة تأبينا للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم
وزير الخارجية الإيراني للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي: إيران تريد أن تكون افغانستان خالية من الحرب والارهاب
الاتحاد الأوروبي: هناك مصلحة مشتركة بيننا وبين إيران في العمل معا في قضايا إقليمية من بينها أفغانستان
حركة طالبان: سنسعى لكي تكون كل اطياف الشعب الأفغاني مشاركة في الحكومة المقبلة
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
مصادر يمنية: انهزام قوة كبيرة للعدوان في عدد من القرى الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد
انطلاق عملية التصويت بالمغرب لاجراء انتخابات عامة في يوم واحد تضم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
روسيا: قتلى وجرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب بانهيار عدد من الشقق السكنية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
ممثل الامام الخامنئي عزى برحيل العلامة قبلان
منذ 12 mins
8 September، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
قدم ممثل الامام السيد علي الخامنئي التعازي برحيل العلامة الشيخ عبدالامير قبلان.
المصدر:
قناة المنار
الشيخ اختري
الشيخ عبد الامير قبلان
وفاة الشيخ عبد الامير قبلان
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