ممثل الامام الخامنئي عزى برحيل العلامة قبلان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 20:30

ممثل الامام الخامنئي عزى برحيل العلامة قبلان

منذ 12 mins 8 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

قدم ممثل الامام السيد علي الخامنئي التعازي برحيل العلامة الشيخ عبدالامير قبلان.

المصدر: قناة المنار

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