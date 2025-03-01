ممثل الإمام الخامنئي يزور منازل عائلات قادة «حزب الله» الشهداء في بيروت

زار حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن أختري، ممثلاً الإمام السيد علي الخامنئي، منازل عائلات قادة “حزب الله” الشهداء، حيث شملت الزيارة منازل الشهيدين السيد حسن نصر الله، السيد هاشم صفي الدين، بالإضافة إلى عائلات الشهداء: الحاج علي كركي، الحاج فؤاد شكر، الحاج إبراهيم عقيل، الحاج حسين هزيمة، الحاج سهيل الحسيني، والحاج محمد عفيف.

ونقل الشيخ أختري تحيات وتعازي الإمام الخامنئي إلى العائلات الكريمة لهؤلاء الشهداء، مشيدًا بتضحياتهم العظيمة في سبيل الله والوطن.

من جانبها، أكدت عائلات الشهداء عزمها على مواصلة نهج الشهداء بكل قوة وثبات، مشددة على التمسك بالخط الذي رسمه قادة “حزب الله” الشهداء حتى تحقيق النصر وزوال الكيان الصهيوني. كما أعربت عن تقديرها العميق للإمام الخامنئي وامتنانه لاهتمامه المستمر بعائلات الشهداء ودعمه المتواصل للمقاومة.

اختُتمت اللقاءات بإهداء نسخ من “القرآن الكريم” وهدايا تذكارية من الإمام الخامنئي إلى عائلات الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم ودورهم الكبير في مسيرة المقاومة.

وكان الوفد الرباعي، الذي يضم حجج الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن أختري، السيد مجتبى الحسيني، محسن قمي، والسيد رضا تقوي، قد وصل إلى بيروت صباح الأحد 23/2/2025، ممثلًا الإمام الخامنئي للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

تضمنت برامج الوفد خلال الزيارة قراءة بيان قائد الثورة في مراسم التشييع، حضور مجالس التأبين وإحياء ذكرى الشهيدين، لقاء العلماء والشخصيات البارزة في المقاومة، زيارة مخيمات النازحين، متابعة أنشطة المجموعات الجهادية، بالإضافة إلى زيارة منازل عائلات الشهداء.

المصدر: موقع الامام الخامنئي