ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: عمليّة نفق الحريّة البطولية هزيمة مذلّة للكيان الصهيوني

بارك المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين عملية نفق الحرية البطولية، والتي أدت بفضل من الله تعالى وإيمانًا بعونه ونصره، إلى تحرر ستّة أبطال من مختلف التنظيمات والفصائل الفلسطينيّة من سجن «جلبوع الإسرائيليّ» الأكثر تحصّنًا وتقنيّة في فلسطين المحتلّة، والمخصّص للمحكوم عليهم بأحكام المؤبّد من كبار الشخصيّات القياديّة الفلسطينيّة، حيث تمكّن هؤلاء الأبطال من حفر نفق طوله أمتار معدودة بصبر وبأناملهم الطاهرة إلى خارج السجن، وعانقوا الحريّة غصبًا عن العدوّ.

وشدد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على ان هذه العملية البطولية كشفت هشاشة هذا الكيان الذي يثبت في كلّ مرّة «أنّه أوهن من بيت العنكبوت» على الرغم من قدراته اللوجتسيّة والاستخباراتيّة الضخمة، حيث يصدّر أحدث أجهزة التجسس والتنصّت لحلفائه في العالم، بينما يعجز عن منع 6 شبّان من التحرّر من سجونه، كما أكّدت أنّها انعكاس حيّ للوحدة الفلسطينيّة القادرة على أن تخلق المعاجز وتكسر أنف الصهاينة المحتلّين.

ووجه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من البحرين، وباسم الشعب البحريني، تحيّة فخر واعتزاز لهؤلاء الأحرار وقياداتهم، ولشعب فلسطين العزيز، ونبارك لهم هذه العمليّة التي ستكون بإذن الله صورة ناصعة عن القادم الذي ينتظر الصهاينة وحلفائهم في المنطقة، والذي سيكون كابوسًا يقضّ مضاجعهم.

المصدر: بريد الموقع