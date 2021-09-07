صحيفة عبرية: قراصنة صينيون يهاجمون عشرات الشركات “الإسرائيلية”

كشفت شركة دولية للأمن السيبراني، أن العشرات من المنظمات “الإسرائيلية”، العامة والخاصة، تعرضت لهجوم إلكتروني منسق يحتمل أن يكون مصدره الصين.

وأشارت شركة “فاير آي”، إلى أن هذا الهجوم هو الأول الموثق من الصين على “إسرائيل”، وكان جزءا من حملة استهدفت العديد من البلدان، ومن ضمنها السعودية وإيران وأوكرانيا وأوزبكستان وتايلاند، بحسب صحيفة “هآرتس”.

ولفتت الشركة إلى أن القراصنة، استهدفوا شركات “إسرائيلية” بمجالات الشحن، والتكنولوجيا الفائقة والاتصالات والدفاع والقطاعات الأكادينية وتكنولوجيا المعلومات، والأخيرة تعد هدفا مرغوبا لأنها تملك محتوى يمكن أن يفتح للقراصنة الأبواب على العديد من الشركات.

واستهدفت الهجمات سرقة البيانات والأسرار التجارية وخطط العمل لتلك الشركات.

ولفتت الشركة إلى أن أحد المشاريع التي تمت مهاجمتها، “مبادرة الحزام” التي تهدف لإنشاء طريق بري ومائي متصل حول العالم للمنتجات الصينية، وهي مرتبطة ببنى تحتية تشارك فيها الصين و”إسرائيل”، مثل الموانئ والسكك الحديدية.

وأضافت: “الهدف من القرصنة البحث عن تفاصيل المشروع، والصينيون يهاجمون الشركات أثناء التفاوض معها، لمعرفة كيفية تسعير الصفقات بشكل صحيح”.

وأكدت “فاير آي” أنه من خلال تحليل أدوات القرصنة المستخدمة ومقارنتها بهجمات مماثلة في الماضي، تبين أن وزارة أمن الدولة الصينية كانت وراء الهجوم.

المصدر: مواقع اخبارية