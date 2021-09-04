خطيب زاده: لاطريق أمام واشنطن إلا التعامل باحترام مع طهران

جاء ذلك ردا على اجراء وزارة الخزانة الامريكية بادراج اربعة مواطنين ايرانيين على قائمة الحظر الامريكية استنادا الى تهم وهمية. واضاف خطيب زادة ان “الداعمين للحظر والمنتفعين به في اميركا وجدوا ان جعبتهم باتت فارغة مقابل المقاومة القصوى للشعب الإيراني ، وجاءوا هذه المرة باستخدام سيناريوهات هوليودية في محاولة لتفعيل سياسة الحظر”.

كما أكد خطيب زادة أنه “ليس امام واشنطن الا التخلي عن عادة فرض الحظر والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران”.