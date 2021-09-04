خطيب زاده: لاطريق أمام واشنطن إلا التعامل باحترام مع طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 13:26

خطيب زاده: لاطريق أمام واشنطن إلا التعامل باحترام مع طهران

منذ 46 mins 4 September، 2021
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده
ايران - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أنه “من المؤسف أن المسؤولين الأمريكيين الحاليين، يواصلون المسار الخاطئ للإدارة السابقة”، مؤكداً أن “على واشنطن ان تعلم أن لاسبيل لها سوى التخلي عن الإدمان على فرض الحظر والتعامل باحترام مع طهران”.

جاء ذلك ردا على اجراء وزارة الخزانة الامريكية بادراج اربعة مواطنين ايرانيين على قائمة الحظر الامريكية استنادا الى تهم وهمية. واضاف خطيب زادة ان “الداعمين للحظر والمنتفعين به في اميركا وجدوا ان جعبتهم باتت فارغة مقابل المقاومة القصوى للشعب الإيراني ، وجاءوا هذه المرة باستخدام سيناريوهات هوليودية في محاولة لتفعيل سياسة الحظر”.

كما أكد خطيب زادة أنه “ليس امام واشنطن الا التخلي عن عادة فرض الحظر والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران”.

المصدر: ارنا

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